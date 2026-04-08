Калининградцев призвали не верить слухам о пожаре на бывшем мясокомбинате на Аллее Смелых

В Калининградской области по соцсетям расходятся кадры и сообщения о том, что на Аллее Смелых горит здание бывшего мясокомбината. Как рассказали «Клопс» в региональном управлении МЧС, эта информация не соответствует действительности.

На самом деле в районе комплекса загорелась сухая трава на открытой территории. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, на месте работают спасатели. По данным ведомства, угрозы распространения огня нет, ситуация находится под контролем.

Жителей области попросили «доверять только официальной информации», а в случае ЧП звонить по телефонам «101» или «112».