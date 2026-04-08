Обматерил и хватал за форму: калининградец, влетевший в стену дома на Панина, устроил скандал гаишникам

Водитель Hyundai, который врезался в пункт выдачи товаров на улице Панина, пытался отвлекать приехавших инспекторов. Об этом в телеграм-канале областного УМВД сообщили в среду, 8 апреля.

По предварительным данным, 35-летний мужчина не выдержал безопасный боковой интервал. Когда полицейские начали оформлять ДТП, калининградец стал ругаться матом и хватать сотрудников за форму. На требования успокоиться водитель не реагировал — силовикам пришлось применить физическую силу.

Водителя задержали и доставили в отдел полиции. На него составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Материалы о его действиях в отношении полицейских передадут в следственные органы.