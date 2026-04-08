Ударил знакомого ножом в живот: жителя Багратионовского района отправили в СИЗО

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Багратионовском районе отправили в СИЗО 40-летнего жителя поселка Южный, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в среду, 8 апреля.

По предварительным данным, 21 марта 2026 года в квартире в посёлке Южный между мужчинами произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый ударил 39-летнего знакомого ножом в живот. Пострадавший получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Суд, учитывая позицию прокурора, избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2026 года. Расследование находится на контроле надзорного органа.