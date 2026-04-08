Калининградка погасила долг по кредиту в 4,4 млн после ареста счетов и двух BMW

Жительница Калининграда выплатила задолженность по кредиту в размере 4,4 миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в среду, 8 апреля.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района. После возбуждения производства сотрудники службы арестовали счета должницы и запретили регистрационные действия в отношении двух её автомобилей BMW 2019 и 2010 годов выпуска.

После введённых ограничений женщина полностью погасила задолженность, перечислив средства на депозитный счёт приставов. В дальнейшем деньги направят взыскателю — банку. Все ограничения с имущества были сняты.

