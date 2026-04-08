В Гурьевском районе подросток решил перейти дорогу не по зебре и попал под колёса авто

В Гурьевском районе подросток решил перейти дорогу не по зебре и попал под колёса Kia. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло во вторник, 7 апреля, в 19:50 на 10 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров. За рулём авто сидела женщина 1968 года рождения. Водитель «допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода (2010 г.р.), который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода». По предварительным данным, подросток получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.