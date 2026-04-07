Мужчине, который по заданию Украины готовил теракт в Черняховске и хотел уехать, вынесли суровый приговор

В Калининграде к 21 году лишения свободы приговорили 38-летнего мужчину, который готовил взрыв в здании администрации Черняховска. Об этом прокуратура Калининградской области сообщает во вторник, 7 апреля.

По версии обвинения, в 2024 году местный житель согласился устроить теракт в регионе. Для этого он сфотографировал предполагаемую цель, оценил систему безопасности и передал эти данные представителю ВСУ. От сообщников мужчина получил самодельную взрывчатку, но привести план в действие не успел — его задержали сотрудники областного УФСБ. Во время обыска в доме подозреваемого нашли порох и боеприпасы.

Балтийский флотский военный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение взрывного устройства»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию»).

Первые четыре года житель области проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Помимо этого, мужчину оштрафовали на 400 тысяч рублей, а после освобождения ограничат в свободе на полтора года. Ещё на три года ему запретили заниматься администрированием сайтов.