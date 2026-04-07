12:32

Под Черняховском легковушка врезалась в поваленное ветром дерево

  1. Происшествия
Автор:
Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

В посёлке Пушкарёво 35-летний водитель Volkswagen врезался в дерево, поваленное на трассу сильным ветром. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своей группе «ВКонтакте» во вторник, 7 апреля.

Авария произошла накануне в 20:40 на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. После столкновения травмы получил 21-летний парень, сидевший на пассажирском кресле.

В Калининграде и области штормовой ветер повалил деревья и повредил здание. Читатели делились с «Клопс» фото и видео последствий непогоды.

ДТП