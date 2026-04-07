Под Черняховском легковушка врезалась в поваленное ветром дерево

В посёлке Пушкарёво 35-летний водитель Volkswagen врезался в дерево, поваленное на трассу сильным ветром. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своей группе «ВКонтакте» во вторник, 7 апреля.
Авария произошла накануне в 20:40 на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литвой. После столкновения травмы получил 21-летний парень, сидевший на пассажирском кресле.
