Под Балтийском легковушка врезалась в вагон пригородного поезда (фото)

На переезде между станциями Балтийск и Шиповка в Калининградской области легковушка столкнулась с пригородным поездом. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Авария произошла во вторник, 7 апреля, примерно в 6:59. Водитель выехал на переезд в момент, когда там проходил рельсобус «№ 6400 сообщением Балтийск – Калининград-Южный». Машина врезалась в вагон состава. С рельсов поезд не сошёл, пострадавших нет.

Путь состав продолжил только в 7:28. На движение других поездов ДТП не повлияло, отметили в КЖД.