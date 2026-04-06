В Черняховске 12-летний мальчик пролетел два этажа, провалившись в заброшенном доме (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Черняховске 12-летний школьник, игравший в заброшенном доме на улице Тухачевского, упал с высоты и получил серьёзные травмы. Об этом региональное управление МЧС сообщает в своём канале на платформе MAX в понедельник, 6 апреля.

ЧП произошло накануне. Очевидцы позвонили в службу «112», медики увезли мальчика в Детскую областную больницу. У подростка диагностировали сотрясение мозга, перелом руки, травму живота, а также ушибы спины и таза. В МЧС уточнили, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Обновлено в 17:00

Как сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального УМВД, школьник гулял по зданию с другими детьми и провалился с четвёртого на второй этаж. Полиция проводит проверку. Информацию направят в администрацию муниципалитета, чтобы там приняли меры и закрыли проходы в заброшенный дом.