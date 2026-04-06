Выдрал деревья с корнем и повалил фронтон амбара: что натворил штормовой ветер в Калининграде и области (фото, видео)

В Калининграде и области штормовой ветер валит деревья и повреждает здания. Кадры с последствиями непогоды очевидцы присылают «Клопс» в понедельник, 6 апреля.
Утром жильцы многоэтажки на Галицкого заметили тревожную картину: берёза рухнула в сторону дома и лишь чудом не задела припаркованные рядом машины. Неподалёку лежит ещё одно дерево, вырванное с корнем. Похожая ситуация на улице Лёни Голикова — там сухой ствол завалился через кирпичный забор на тротуар, вокруг разбросаны обломанные ветки.
На Краснокаменной из-за упавшего дерева автобусы в сторону центра пустили в объезд. По информации телеграм-канала «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде», маршруты №21 и 61 временно идут от «Автошколы» по 4-й Большой Окружной и Невского, дальше — по привычной схеме.
О последствиях шторма сообщают и жители области. В Заливном ветер снёс часть фронтона немецкого амбара — уцелел только небольшой фрагмент. В посёлках Узловое, Рассвет и Наумовка деревья повалило на дорогу, местами проезд оказался перекрыт.
В Калининградской области хозяйничает циклон «Рапунцель». Из-за ветра с порывами до 27 м/с власти объявили штормовое предупреждение. Часть мест для отдыха временно закрыли.