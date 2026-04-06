Дело тракториста, насмерть придавившего фермера под Озёрском, дошло до суда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Следователи передали в суд дело 33-летнего тракториста, после аварии с которым под Озёрском погиб человек. Об этом в телеграм-канале регионального управления СК сообщили в понедельник, 6 апреля.

Трагедия произошла в мае прошлого года вблизи посёлка Борок. По версии следствия, тракторист опрокинул машину, из кабины выпал 41-летний оператор фермы. Мужчина оказался под техникой и погиб на месте. Водителю вменяют ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«Следствием по уголовному делу собран достаточный объём доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.