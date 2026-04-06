Лежал в луже со сломанными лапами: калининградцы влезли в долги ради спасения кота, от которого избавились хозяева

Виктория живёт на улице Артиллерийской. Там 2 апреля она и нашла беднягу на парковке у дома. Истощённый и грязный бело-рыжий пушистик лежал в луже.

«Видно было, что лапы поломаны. Мы подумали сначала, что его сбила машина. Вынесли ему поесть. Он покушал, но пить не стал. Мы взяли пелёнки, пакеты, забрали его и повезли в клинику на Колхозной. Зашли туда, а девочки на ресепшне говорят: «О, это тот самый котик». И тут мы начали расспрашивать подробности.

Оказалось, что два-три дня назад котика приносили мужчина с дочкой. Сказали, что он упал с шестого этажа.

В клинике сказали, что требуется обследование и в дальнейшем — операция. Он отказался от всех процедур, дал 300 рублей, забрал кота и ушёл. И вот спустя трое суток мы его обнаружили. Наверное, он лежал там всё время, но мы его не видели. Обычно в том месте стоит микроавтобус, а в тот день его не было», — рассказывает Виктория.