16-летний мальчик, влетевший в бетонный столб на питбайке в Багратионовском районе, находится в тяжёлом состоянии

16-летний подросток, попавший в ДТП на питбайке в Багратионовском районе, находится в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

Юноша находится в реанимации Детской областной больницы, его прооперировали. Медики борются за жизнь школьника, но опасаются давать прогнозы на выздоровление. Подросток получил в ДТП сразу несколько серьёзных повреждений: перелом основания черепа, травматическую гематому мозга, переломы рёбер и перелом левого бедра.