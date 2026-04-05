В Дагестане прорвало дамбу водохранилища, из-за которого эвакуировали более 4 тысяч человек

В Дагестане прорвало дамбу Геджухского водохранилища, из-за переполнения которого эвакуировали жителей Дербентского района. Об этом, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ, пишет РИА Новости в воскресенье, 5 апреля.

«В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. <...> На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же посёлке происходит подтопление улиц», — заявили в ведомстве.

У села Геджух вода вышла на федеральную трассу и унесла несколько автомобилей. В Дербентский район дополнительно направили 40 сотрудников МЧС и пять спецмашин. Местные власти сообщили, что всех жителей из опасной зоны эвакуировали.