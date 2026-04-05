Водитель, после ДТП с которым погиб двухлетний ребёнок, принимал наркотики — прокуратура

34-летний водитель Kia, после столкновения с которым в Правдинском районе погиб двухлетний ребёнок, в момент аварии не был трезвым. Об этом в телеграм-канале региональной прокуратуры пишут в воскресенье, 5 апреля.

«По указанию прокуратуры района в отношении водителя проведено медицинское освидетельствование, в результате которого установлено, что мужчина пребывал в состоянии наркотического опьянения», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкий состав — п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчину отправили в СИЗО, расследование продолжается.