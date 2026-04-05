Появились кадры с места аварии под Багратионовском, где 16-летний парень на питбайке врезался в бетонный столб (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

16-летний подросток, влетевший на питбайке Progasi в бетонный столб в посёлке Ново-Московское, не имел водительских прав. Об этом в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции сообщили в воскресенье, 5 апреля.

В ведомстве уточнили, что подросток ехал в сторону улицы Луговой. У дома №11 на Железнодорожной он врезался в препятствие и упал. С травмами юношу увезли в больницу, питбайк остался на месте аварии. «По факту ДТП проводится проверка», — заявили в Госавтоинспекции.