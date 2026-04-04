Гибель 14-летнего школьника на подстанции в Мамоново проверяет прокуратура

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратура Багратионовского района контролирует установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего в Мамоново. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 4 апреля.

По предварительной информации, трое подростков забрались на опору трансформаторной подстанции на территории предприятия на улице Тельмана. В результате 14-летний мальчик коснулся высоковольтных проводов и получил смертельный удар током.

На месте происшествия находится прокурор района Никита Шмыдов. Ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, а также даст оценку соблюдению требований федерального законодательства.