Упал и не мог подняться: росгвардейцы пришли на помощь калининградцу с травмой головы (видео)

В Калининграде военнослужащие Росгвардии оказали помощь мужчине, получившему травму на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 2 апреля около 18:00 на улице Театральной. Во время патрулирования рядовые Юрий Подгорных, Егор Лукъянчиков и Ярослав Придаткин заметили мужчину, лежавшего без движения на тротуаре.

Подойдя к нему, они обнаружили травму головы. Росгвардейцы оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали скорую. После прибытия медиков военнослужащие помогли перенести мужчину в автомобиль для дальнейшей госпитализации.