Жителя Черняховского района будут судить за избиение отца до смерти

В Черняховске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя посёлка Шоссейное. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в субботу, 4 апреля.

Трагедия произошла 31 июля 2025 года. В хозяйственной постройке на улице Дорожной между мужчиной и его отцом произошёл конфликт. В ходе ссоры обвиняемый избил 67-летнего родителя, нанося удары руками, ногами, а также металлической трубой и кочергой. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело направлено в Черняховский городской суд для рассмотрения по существу.