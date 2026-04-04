Дом сгорел за несколько минут: семья из Правдинского района осталась без крыши над головой

В посёлке Линёво семья лишилась единственного жилья после ночного возгорания на чердаке — от дома остались только стены, а семья вынуждена ютиться у детей и внуков. Об этом «Клопс» рассказала хозяйка дома Татьяна Боровик.

Женщине 54 года, мужу 55 лет. Он работает строителем вахтовым методом в Калининграде, Татьяна — на производстве продуктов питания в Правдинске. В доме на ул. Дальней, 4, жили всю жизнь — одноэтажный, старый, немецкой постройки. Четыре комнаты, кухня, коридор, рядом огород, своё хозяйство. В ночь на 3 апреля супруг Татьяны был на вахте в Калининграде, к женщине приехала подруга и осталась ночевать.

«Пытались тушить — не получилось»

Татьяна вспоминает роковую ночь так, будто она всё ещё стоит у неё перед глазами.

«На улице было тихо — обычный поселковый вечер. Я легла спать, подруга ещё оставалась в комнате, слушала музыку. Всё привычно, всё спокойно.

Вдруг меня разбудила подруга — она была испугана, сказала, что горим», — рассказывает Татьяна.

Сначала она не понимала, что происходит. Потом почувствовала запах, увидела отблеск — и наступила паника. Гореть начал чердак, вспыхнуло возле трубы, и огонь моментально ушёл в потолок и на крышу.

Как рассказала после подруга, она была в комнате и почувствовала запах гари из кухни, зашла туда, а там всё в дыму.

«Ну, пыталась потушить — не получилось», — вспоминает женщина.

Подруга буквально вытащила её на улицу. Татьяна плакала, кричала, не понимала, что делать. Пожарных вызвали сразу, но когда расчёт приехал, дом уже был охвачен огнём. Спасать было почти нечего.