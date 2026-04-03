На Невского столкнулись 4 машины, пострадал пассажир одной из них

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде столкнулись четыре машины, пострадал пассажир одной из них. Об этом сообщает ГАИ ргиона.

ДТП произошло в пятницу, 3 апреля, в 11:50, в районе дома №205 по ул. Невского.

«Водитель (1990 г.р.), управляя автомобилем Kia, допустил столкновение с впереди остановившимся автомобилем Škoda, под управлением водителя (1981 г.р.). После чего автомобиль Škoda совершил наезд на впереди находившийся автомобиль Lada, под управлением водителя 1985 г.р. После столкновения автомобиль Lada отбросило на автомобиль Volvo, под управлением водителя 1984г.р», — объяснили в ГАИ.

По предварительным данным, травмы получила пассажир Lada. Её увезли в больницу. На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.