Ударил кружкой и пытался задушить: жителя Гурьевска будут судить за попытку убийства матери

В Гурьевском районе перед судом предстанет 24-летний местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в пятницу, 3 апреля.

По версии следствия, 12 мая 2025 года в квартире на улице Краковский бульвар в Гурьевске между мужчиной и его матерью произошёл конфликт. Дождавшись, пока женщина уснёт, он несколько раз ударил её керамической кружкой по голове, а затем попытался задушить. Пострадавшей, 42-летней женщине, удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Материалы направлены в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.