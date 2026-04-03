Жителя Зеленоградского района осудили за мошенничество с деньгами участника СВО

Суд признал жителя Зеленоградского района виновным в хищении денежных средств у участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области в пятницу, 3 апреля.

Установлено, что в июле 2025 года мужчина убедил своего 21-летнего знакомого, участвующего в СВО, в наличии связей для помощи в получении медицинской справки. За свои услуги он получил 400 тысяч рублей, однако обещания не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Причинённый ущерб был возмещён потерпевшему в полном объёме.