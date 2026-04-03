«Вы тут стадо!»: в Калининграде буйный пассажир разбил стекло в маршрутке, две женщины порезались осколками (фото, видео)

В Калининграде неадекватный мужчина устроил дебош в переполненной маршрутке и разбил стекло. Об этом «Клопс» рассказала одна из пострадавших пассажирок.
Около 17:30 в четверг, 2 апреля, Анна села на 71-ю около ТЦ «Европа». Вместе с ней зашёл молодой человек лет 30. Он вёл себя шумно, протискивался в конец салона и требовал, чтобы его пропустили.
«Говорил, что ему до Балтрайона ехать, что-то выкрикивал, размахивал руками. Я сидела впереди, но даже мне было некомфортно от такого шума. Женщины стали делать ему замечания — мол, ведите себя потише, хватит орать. Парень разошёлся не на шутку. Орал матом, обзывал людей: мол, вы тут стадо, вам будет худо — всё, разумеется, нецензурно. Мат-перемат. Было понятно, что он под чем-то», — рассказывает пассажирка.
Парень распалялся, бил кулаками в стены и окна. У Южного вокзала ситуация накалилась до предела. Пассажиры попросили водителя вывести неадеквата.
«Шофёр — молодец, начал его выводить. Тот всё больше расходился, лупил кулаками и на улице едва ли не лез в драку. Кто-то уже стал вызывать полицию. В какой-то момент он увидел, что я снимаю на телефон эти разборки, и буквально рассвирепел.
Он подбежал и выбил окно прямо возле меня. Куски стекла посыпались мне на голову и ещё на одну женщину.
У меня был сильный удар по голове: на лбу теперь гематома, порезы от осколков. Женщина тоже порезалась. Кроме того, он разбил мне телефон», — говорит калининградка.
Водителю маршрутки и полицейским, которые работают на Южном вокзале, удалось задержать дебошира. Его отвезли в отдел полиции. Туда же отправилась и Анна, чтобы написать заявление. В пятницу, 3 апреля, женщина отправилась в бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы зафиксировать травмы: «Ночью болела голова, гематома приличная. Будем решать вопрос о компенсации».