«Вы тут стадо!»: в Калининграде буйный пассажир разбил стекло в маршрутке, две женщины порезались осколками (фото, видео)

В Калининграде неадекватный мужчина устроил дебош в переполненной маршрутке и разбил стекло. Об этом «Клопс» рассказала одна из пострадавших пассажирок.

Около 17:30 в четверг, 2 апреля, Анна села на 71-ю около ТЦ «Европа». Вместе с ней зашёл молодой человек лет 30. Он вёл себя шумно, протискивался в конец салона и требовал, чтобы его пропустили.

«Говорил, что ему до Балтрайона ехать, что-то выкрикивал, размахивал руками. Я сидела впереди, но даже мне было некомфортно от такого шума. Женщины стали делать ему замечания — мол, ведите себя потише, хватит орать. Парень разошёлся не на шутку. Орал матом, обзывал людей: мол, вы тут стадо, вам будет худо — всё, разумеется, нецензурно. Мат-перемат. Было понятно, что он под чем-то», — рассказывает пассажирка.