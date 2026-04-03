После ДТП с гибелью двухлетнего ребёнка под Правдинском возбудили уголовное дело

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Правдинском районе возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, фигурантом стал 34-летний житель Калининграда, который сидел за рулём Kia. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Правдинского района.