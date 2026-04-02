В Правдинском районе в ДТП погиб двухлетний ребёнок

В Правдинском районе устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб малолетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По предварительным данным, в четверг, 2 апреля, около 18:30 в посёлке Железнодорожный водитель автомобиля Kia 1991 года рождения при обгоне столкнулся с ехавшим впереди Volkswagen. В результате аварии двухлетний мальчик, находившийся во втором авто, получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает прокурор Правдинского района Дмитрий Митряев. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты процессуальной проверки.