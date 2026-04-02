В Калининграде из горящего дома вынесли мужчину и газовый баллон

В Калининграде в двухэтажном кирпичном доме на улице Каблукова произошёл пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России в четверг, 2 апреля.

Возгорание произошло в мансардном этаже здания, рассчитанного на две семьи. К моменту прибытия пожарных огонь охватил верхнюю часть дома.

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который находился без сознания из-за отравления продуктами горения. Его передали медикам для госпитализации. Также из здания эвакуировали пропановый баллон, что позволило избежать возможного взрыва.

Пожар ликвидировали на площади около 40 квадратных метров. В тушении участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Причину возгорания установят дознаватели МЧС.