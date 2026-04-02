На Балткосе уничтожили немецкую авиабомбу времён войны (фото)

На Балтийской косе обнаружили немецкую осколочную авиабомбу SD-250 времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в МЧС региона в четверг, 2 апреля.

Опасную находку сделали местные жители. Снаряд находился в прибрежной дюне. Из-за повреждённого взрывателя его нельзя было транспортировать, поэтому специалисты приняли решение уничтожить боеприпас на месте. Работы провели пиротехники поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области совместно с представителями ГО и ЧС Балтийского городского округа.

С начала года в регионе уже обнаружили и обезвредили 61 взрывоопасный предмет, среди которых 35 авиабомб.