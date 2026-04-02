В Гвардейске должник по алиментам устроился на работу после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Калининградской области в четверг, 2 апреля.

Мужчина 1987 года рождения, обязанный по решению суда перечислять четверть дохода на содержание дочери 2012 года рождения, уклонялся от выплат. Сначала он перечислял деньги нерегулярно, затем уволился и перестал делать это вовсе. В результате задолженность выросла до 240 тысяч рублей. За неуплату его привлекли к административной ответственности и назначили 40 часов обязательных работ, однако после этого долг погашен не был.

После этого дознаватель отделения судебных приставов Гвардейского района возбудила уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Мужчину уведомили о возможных последствиях. Это повлияло на ситуацию: должник устроился на работу. Сейчас из его зарплаты удерживаются как текущие алименты, так и средства в счёт погашения долга.