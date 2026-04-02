Ударил молотком и сообщил в полицию: жителя Полесска будут судить за попытку убийства знакомой

В Калининградской области перед судом предстанет 39-летний житель Полесского района, обвиняемый в покушении на убийство и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает региональный СКР в четверг, 2 апреля.

По версии следствия, 15 марта 2025 года пьяный мужчина в своей квартире в Полесске напал на 36-летнюю знакомую. Он несколько раз ударил её молотком по голове и телу, «после чего совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера». Позже нападавший решил, что жертва скончалась, и сам сообщил о произошедшем в полицию. Однако пострадавшую удалось спасти — ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). На время следствия обвиняемый находился под стражей. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.