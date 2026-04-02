«Когда его вытащили, пульса не было»: пострадавшие в ДТП на Приморском кольце подростки находятся в тяжёлом состоянии (фото)

Двое подростков, попавших в ДТП на Приморском кольце, в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщили в региональном минздраве, подробности об аварии рассказал очевидец.

Оба пострадавших пассажира Volkswagen 16 и 17 лет находятся в Детской областной больнице. Один из молодых людей сейчас в реанимации, другой — в нейрохирургическом отделении. Врачи пока не дают прогнозов относительно их самочувствия.

ДТП произошло на трассе между посёлками Ольшанка и Аральское. Денис — житель одного из посёлков — вечером в среду, 1 апреля, услышал грохот от удара автомобиля. Он понял, что произошла авария, и направился туда.

«Я был там, может, через 15 минут. В кювете валялась машина, — рассказывает свидетель. — Овраг глубиной два-три метра. Вокруг была суета — две машины МЧС, две скорые, две реанимации, полиция.

В кювете около машины сидела женщина, как я понял, она была в шоковом состоянии.

Потом я видел, как медики выводили её из канавы. Мне также сказали, что ещё двоих парней на носилках вынесли чуть раньше — они были уже в скорых. Потом из машины вытащили на землю третьего мужчину. Как я понял, у него пульса не было, ничего — не подавал признаков жизни. А потом он вдруг в моменте захрипел, задышал, ему сделали укол — и сразу на носилки и в машину скорой».

Денис запомнил из разговоров на месте аварии, что в машине были 26-летняя женщина, 24-летний молодой человек и подростки. Он сам их не знает. «Скорее всего, они не местные, ехали в сторону Калининграда по автобану, начали съезжать и не вписались в поворот», — предположил очевидец.