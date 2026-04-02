В Германии больше не будут спасать кита Тимми, который уже четыре раза застревал на мелководье Балтики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Спасательную операцию по вызволению горбатого кита Тимми, который уже в четвёртый раз застрял на мелководье в Балтийском море, решили прекратить. Об этом сообщил министр окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тилль Бакхаус, его слова приводит ТАСС.

Сейчас млекопитающее находится в заливе Кирхзее, который входит в Висмарскую бухту. Вокруг животного установили 500-метровую запретную зону, а специалисты пришли к выводу, что шансов выбраться у него почти не осталось — кит потерял навигацию и, скорее всего, умирает.

Мы предприняли всё возможное, чтобы дать ему шанс. Это уникальная трагедия. Но таков его выбор», — заявил чиновник.

Как отметил руководитель Германского морского музея профессор Буркард Башек, кит заметно ослабел: утром он дышал нерегулярно, иногда с интервалом больше четырёх минут, а на людей почти не реагировал. Кроме того, вода в бухте продолжает уходить, из-за чего тело животного всё сильнее оказывается над поверхностью.

«Нам пришлось бы подталкивать его настолько интенсивно, что это было бы бессмысленно, так как у него больше нет сил. Шансы на успех настолько малы, что мы сочли бы это чистым издевательством над животным», — добавил Башек.

После смерти горбача собираются доставить в Морской музей в Штральзунде. Как пояснил министр, это нужно «не ради скелета, а для того, чтобы изучить, отчего он умер — речь идёт о научном исследовании».