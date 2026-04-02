В Вероне женщина задохнулась под накопленными посылками из маркетплейсов

В итальянской Вероне женщина задохнулась под грудой коробок и пакетов с посылками, которые годами скапливались у неё дома. Об этом пишет газета La Repubblica.

В полицию обратился 57-летний знакомый погибшей. Мужчина забил тревогу после того, как дама перестала выходить на связь. Правоохранители отследили сигнал её телефона и выяснили, что сотовый находится в квартире, попасть в которую удалось с большим трудом.

Вход в жильё оказался загромождён коробками и пакетами. Под этим же завалом позже нашли тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, женщина страдала патологическим накопительством. Следователи предполагают, что в день трагедии итальянка споткнулась, после чего на неё обрушились стопки новых вещей. Выбраться из кучи жительнице Вероны не удалось.