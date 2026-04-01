Плесень, вздутый ламинат и суд: за протечку крыши УК выплатила калининградке более 400 тысяч рублей

В Калининграде управляющая компания возместила ущерб жительнице многоквартирного дома после протечки крыши. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП в среду, 1 апреля.

Из-за протечки в квартире пострадал ремонт и мебель: на кухне вздулась краска, появился грибок, испортилась мебель, а в спальне отклеились обои и деформировался ламинат. Собственница не смогла добиться компенсации в добровольном порядке и обратилась в суд. Суд постановил взыскать с управляющей компании 381 тысячу рублей материального ущерба, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа.

Исполнительное производство возбудили судебные приставы Ленинградского района Калининграда. Чтобы добиться исполнения решения, они арестовали счета организации. После этого вся сумма — 441 тысяча рублей — поступила на депозит и была перечислена калининградке.