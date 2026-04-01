Следователи назвали предварительную причину пожара в Калининграде, где погибла супружеская пара

Причиной пожара в калининградском переулке Карташева, где погибла супружеская пара, вероятно, стала неосторожность при курении. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
ЧП произошло ночью 1 апреля. На место выехали следователи. Осмотр места происшествия показал, что признаков насильственной смерти на телах нет. Личности погибших установлены — это 64‑летние супруги. Очаг возгорания находился на диване в комнате, где в этот момент спали хозяева квартиры. Они задохнулись во сне.
Сейчас проводится доследственная проверка. Назначены судебно‑медицинские экспертизы. Окончательно причину пожара определит пожарно‑техническое исследование. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.
На пятом этаже дома в однокомнатной квартире горели мебель и личные вещи на площади 15 м2. Во время тушения пожара в квартире обнаружили тела мужчины и женщины.