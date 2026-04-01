Следователи назвали предварительную причину пожара в Калининграде, где погибла супружеская пара

Причиной пожара в калининградском переулке Карташева, где погибла супружеская пара, вероятно, стала неосторожность при курении. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

ЧП произошло ночью 1 апреля. На место выехали следователи. Осмотр места происшествия показал, что признаков насильственной смерти на телах нет. Личности погибших установлены — это 64‑летние супруги. Очаг возгорания находился на диване в комнате, где в этот момент спали хозяева квартиры. Они задохнулись во сне.

Сейчас проводится доследственная проверка. Назначены судебно‑медицинские экспертизы. Окончательно причину пожара определит пожарно‑техническое исследование. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.