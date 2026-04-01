Передавал данные о военных объектах и получил 14 лет: в Калининграде вынесли приговор по делу о госизмене

Суд вынес приговор жителю Ленинградской области, признанному виновным в государственной измене и участии в террористической организации. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области в среду, 1 апреля.

Установлено, что в 2024 году мужчина участвовал в деятельности террористической структуры. По данным следствия, он собирал и передавал разведывательную информацию, в том числе о работе пограничных и таможенных органов, а также о расположении объектов воинской части.

Уголовное дело расследовали в следственном отделе УФСБ России по Калининградской области. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Первые три года мужчина проведёт в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год.