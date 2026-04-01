Калининградец устроил стрельбу на Портовой: дело направили в суд

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в среду, 1 апреля.

По версии следствия, вечером 29 декабря 2025 года мужчина находился во дворе на улице Портовой, где из хулиганских побуждений открыл беспорядочную стрельбу из пистолета. В ведомстве отметили, что действия мужчины «грубо нарушили общественный порядок и создавали угрозу для окружающих».

Мужчине вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.