21:39

Нырнул под автобус не со своей полосы: появилось ещё одно видео с Южного обхода, где мотоциклист протаранил машину

Появилось ещё одно видео аварии на Южном обходе, где столкнулись микроавтобус и мотоциклист. На кадрах с регистратора, установленного на одном из автомобилей, которые предоставили читатели «Клопс», видно, что пострадавший перед аварией сам нарушил правила.

«Правила дорожного движения нарушил мотоциклист. Выехав на полосу поворота налево, пересёк сплошную линию и выехал на перекрёсток. Создав аварийную ситуацию  на видеорегистрации всё видно», — рассказала калининградка, ставшая свидетельницей ДТП.

