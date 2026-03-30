В Калининграде на Южном обходе микроавтобус не уступил дорогу мотоциклу (видео)

В Калининграде водитель микроавтобуса Renault не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в понедельник, 30 марта, около 17:25 на Южном обходе Калининграда. Водитель микроавтобуса поворачивал налево на светофоре и не уступил дорогу мотоциклисту.

Байкер получил телесные повреждения и направлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.