Прокуратура требует взыскать 100 тысяч рублей с кафе, где в детской комнате избили ребёнка

Прокуратура подала иск к зеленоградскому кафе, в детской комнате которого избили пятилетнего мальчика. Об этом «Клопс» сообщили в районном суде.

Как указал прокурор, в мае 2025 года «неустановленные лица толкали ребёнка в защитную сетку». Родителям отвезли его в больницу, где диагностировали множественные ушибы, кровоподтёки, царапины и ушиб правого голеностопного сустава. Было установлено, что аниматоры игровой комнаты видели, как обижают мальчика, но ничего не предприняли.

В кафе провели проверку и выявили многочисленные нарушения. Оборудование детской площадки не проверялось ежегодно, как того требуют нормы. Имелись поломки и дефекты, в ряде мест мог застрять ребёнок или его одежда. Игровые конструкции имели острые края и кромки, кое-где выступали болты, не было ударопоглощающих покрытий. Всё это могло привести к серьёзным травмам.

Среди нарушений санитарных требований — отсутствие отдельных помещений для хранения, мытья и дезинфекции инвентаря, повреждённое покрытие, что затрудняло влажную уборку и обработку.

Прокуратура просит взыскать с владельца заведения компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребёнка. Предварительное судебное заседание назначено на 6 мая.