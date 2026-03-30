На Алданской калининградка укусила полицейского, который приехал утихомирить дебош

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Алданской местная жительница попалась полицейскому пьяной и укусила его, пытаясь помешать составлению протокола. Об этом прокуратура региона пишет в своём телеграм-канале.

Всё произошло вечером в августе 2025 года. Женщина, выпив лишнего, начала нарушать общественный порядок. Когда на место прибыл сотрудник полиции, дама атаковала его. В отделении она предприняла ещё одну попытку отомстить за «административку» — бросила в силовика телефон.

Женщину признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти. С учётом позиции гособвинителя суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.