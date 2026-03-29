Вслед за Дагестаном режим ЧС после сильных ливней ввели в Чечне

После сильных ливней в Чечне ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом, ссылаясь на распоряжение главы республики Рамзана Кадырова, пишет ЧГТРК «Грозный» в воскресенье, 29 марта.

Сильные ливни в Чечне привели к перебоям с электричеством, деформации мостов, подтоплениям, а также к оползням и камнепадам. Последствия непогоды сейчас устраняют экстренные и коммунальные службы: они откачивают воду из подвалов и дворов, разбирают завалы и восстанавливают повреждённую инфраструктуру.

Согласно документу, режим ЧС действует на всей территории республики. Для органов управления и экстренных служб установили региональный уровень реагирования.

Главам районных администраций поручили заняться ликвидацией последствий стихии и уточнить размер ущерба. ГУ МЧС по Чечне рекомендовали вместе с профильным комитетом правительства республики направить дополнительные силы и средства на аварийные работы.