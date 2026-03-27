Появилось видео аварии на Горького, где Nissan врезался в бетонный столб

Аварию на ул. Горького в Калининграде у стадиона «Трудовые резервы» спровоцировал водитель Hyundai. Камеры системы «Безопасный город» зафиксировали момент ДТП, которое произошло в пятницу, 27 марта.

По предварительным данным, в 19:47 Hyundai, поворачивая налево, создал помеху Nissan, ехавшему на зелёный сигнал светофора. Девушка за рулём «японца», уходя от столкновения, врезалась в столб.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.