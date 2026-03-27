Капот всмятку, водитель и пассажир в скорой: в Калининграде у стадиона «Трудовые резервы» Nissan въехал в столб

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в районе пересечения ул.Горького и Земельной Nissan выскочил на тротуар и врезался в бетонный столб. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ДТП произошло 27 марта примерно в 20:00. После столкновения водитель-девушка и пассажирка авто сами вышли из машины, им оказывают помощь медики, прибывшие на место аварии.

По словам водителя Nissan, она ехала в сторону рынка, со стороны ул. Земельной на мигающий жёлтый выскочил другой автомобиль, уходя от столкновения, девушка «испугалась, выскочила на тротуар и влетела в столб».