Пассажиры въехавшего в центре Калининграда в парикмахерскую автобуса рассказали об аварии

Пассажиры автобуса №11, въехавшего на ул. Черняховского в парикмахерскую, не сразу поняли, что произошло. Об этом калининградцы рассказали «Клопс».

«Ехали и ехали на маленькой скорости и врезались. Страшно не было, это всё произошло неожиданно. Был сильный толчок и все улетели вперёд. Мужчины стали выламывать дверь, чтобы мы могли все выйти. Никто в салоне не пострадал, только водитель», — рассказала одна из девушек, находившихся в салоне автобуса.

Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли пострадавшего из салона и передали его медикам.

«Водителю стало плохо, состояние средней тяжести, его госпитализировали», — сообщили о состоянии пострадавшего в региональном минздраве.

ДТП произошло в пятницу, 27 марта, около 17:40. По словам очевидцев, водитель потерял сознание.

