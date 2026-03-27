В Калининграде бухгалтер попалась на хищении более 800 тысяч рублей у компании

Сотрудники полиции выявили факт присвоения крупной суммы денежных средств в одной из частных компаний Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным правоохранителей, 34-летняя местная жительница, занимавшая должность бухгалтера, с марта по октябрь 2025 года похищала деньги работодателя. Для этого она вносила недостоверные сведения в бухгалтерскую документацию. Организации был причинён ущерб на сумму свыше 800 тысяч рублей. Полученными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.