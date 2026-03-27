В Калининграде задержали иностранных студентов, которые пытались заработать на продаже наркотиков

В Калининграде полицейские задержали двоих иностранных студентов, подозреваемых в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в пятницу, 27 марта.

Оперативники установили, что 20-летняя студентка причастна к распространению запрещённых веществ. Её задержали на улице Александра Невского. При личном досмотре у девушки обнаружили свёрток массой 35,65 грамма. Также полицейские нашли семь оборудованных ею тайников на площади Победы — наркотики были спрятаны в вазонах. Общий вес изъятого вещества составил 6,93 грамма.

Позже задержали и её 22-летнего знакомого. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. В Московском и Ленинградском районах города оперативники обнаружили два тайника, которые, по версии следствия, оборудовал парень. По данным полиции, наркотики фигуранты приобрели через теневой сегмент интернета и планировали распространять бесконтактным способом.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 3,4, ст. 228.1 УК РФ). На время следствия они заключены под стражу.