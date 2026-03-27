В Калининградской области направили в суд дело о контрабанде 28 кг наркотиков

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о контрабанде и покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 27 марта.

В декабре 2025 года 42-летний мужчина находился за пределами России и спрятал более 28 килограммов наркотиков в обшивке салона автомобиля. После этого он въехал на территорию Калининградской области. Запрещённое вещество обнаружили сотрудники таможни во время досмотра. Его изъяли.

Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») проводили следователи УФСБ России по Калининградской области.