8 лет в строительной каске: калининградца осудили за контрабанду наркотиков из Литвы

Жителя Калининграда приговорили к 8 годам колонии строгого режима за контрабанду и попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

18 ноября 2024 года мужчина приобрёл на территории Литвы белый порошок массой 196,2 грамма. По данным следствия, он планировал сбыть наркотик в Калининградской области. Чтобы скрыть запрещённое вещество, обвиняемый упаковал его в пакет и перчатку, после чего спрятал в строительной каске, лежавшей в кабине автомобиля. С этим грузом он направился к границе.

При въезде в Россию наркотики обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Калининградской области во время досмотра. В суде мужчина полностью признал вину. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере»); ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Смягчающими обстоятельствами суд учёл раскаяние, помощь следствию, состояние здоровья, наличие двоих малолетних детей и положительные характеристики. Приговор вынес Нестеровский районный суд. Он пока не вступил в законную силу.