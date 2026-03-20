Пострадали двое, среди них 5-летний ребёнок: в Калининграде вспыхнула квартира в многоэтажке

В Калининграде на улице Согласия произошёл пожар в квартире многоэтажки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в пятницу, 20 марта.

Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров, в результате чего квартира была полностью закопчена. Прибывшие на место спасатели вывели из опасной зоны 15 человек, в том числе двоих детей, ещё 30 жильцов эвакуировали. Пожар удалось оперативно ликвидировать, не допустив распространения огня. Также пожарные провели дымоудаление.

В результате происшествия пострадали два человека, среди них пятилетний ребёнок. Их с отравлением продуктами горения передали медикам, однако от госпитализации они отказались. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

На месте работали 34 сотрудника МЧС и 9 единиц техники.